США поставят Швеции ПРО Patriot за 3,2 млрд долларов

Сегодня, 08:15

Госдепартамент США ведёт переговоры со Швецией насчёт поставок противоракетных комплексов Patriot на общую сумму в 3,2 млрд. долларов. Информация доступна на сайте Пентагона.

В сообщении указано, что в комплекс также будут входить пусковые установки для ракет-перехватчиков, различные радары и другое высокотехнологичное оборудование. Вдобавок, США намерены помочь партнёрам с установкой всех систем и вводом в эксплуатацию. Военные эксперты Пентагона уверены, что такая сделка никак не повлияет на так называемое военное равновесие в Европе.

Отмечается, что в прошлом году США подписали договор с Польшей на аналогичную поставку. Варшава может получить комплексы и оборудование уже в 2019 году.

Комплекс Patriot имеет сходства с отечественной разработкой С-400 и С-300.