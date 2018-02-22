Андрей Колесник: действия НАТО в черноморском бассейне следует расценивать, как провокацию

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На минувшей неделе в Черное море прибыли два американских эсминца Carney и Ross. Это позволило НАТО нарастить собственное военное присутствие в регионе, хотя публично его представители разошлись в объяснениях того, зачем передислокация кораблей вообще произошла. Россия же абсолютно логично расценила это, как недружественные действия. Об этом пишет ИА «Государственные вести».

С мнением, что это провокация, солидарен Андрей Колесник (ветеран спецназа ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва). По его словам, янки, по всей видимости, испытывают фантомные боли. Иначе и не объяснить их маниакальное стремление приблизиться к берегам Крыма. Хотя стоило бы отступить, ведь «Крымская весна» доказала, что местное население не заинтересовано в «звездно-полосатом» присутствии на своей земле. Андрей Колесник выразил мнение, что западным «ястребам» следует понимать, что Владимир Путин, как Верховный Главнокомандующий РФ, готов в любой момент щелкнуть их по «клюву».