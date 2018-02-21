ВМФ России отправили в Сирию БДК «Минск»

Вчера, 23:24

ВМФ России для поддержания своей группировки в Средиземном море направили туда БДК «Минск». Его будет сопровождать тральщик, носящий имя вице-адмирала Захарьина.

21 февраля эти боевые корабли ВМФ РФ проследовали через Дарданеллы и вошли в акваторию Средиземного моря. Сопровождение им оказывается спасательным буксирным судном ЧФ. На его борту наименование «СБ-739».

По данным турецких источников, пунктом прибытия «Минска» является сирийский порт Тартус. Там сейчас вновь располагается база по материально-техническому обеспечению кораблей ВМФ РФ, действующих в акватории Средиземноморья.

Пресса сообщает, при проходе проливов «Минск» выглядел сильно нагруженным. Его осадка была глубокой. Этим десантным кораблём уже дважды совершались подобные боевые дальние походы.

Сейчас постоянно действующее оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море включает в себя до 15 боевых кораблей, считая суда обеспечения. Флагманом является «Адмирал Григорович», являющийся ракетным фрегатом.

Ранее во времена СССР в этом регионе постоянным противовесом кораблям США и НАТО являлась 5-я оперативная эскадра. Её основой были боевые корабли Черноморского флота.

Сейчас бывший потенциал ВМФ в «Средиземке» ещё не достиг былого уровня. Однако, судя по последним данным, РФ намерена восстановить паритет в этом стратегически важном районе.