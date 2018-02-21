Готовимся к войне: США планируют увеличить финансирование космической обороны

Вчера, 21:50

Несмотря на то, что США не хотят войны в космосе, они планируют увеличить финансирование космической обороны. Такое заявление сделал помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он говорит, что сейчас космос становится боевой территорией, так же, как и земля с воздухом. Поэтому Соединенные Штаты должны быть во всеоружии, когда произойдет космическая война.

Также помощник добавил, что атмосфера в космосе с каждым днем становится напряженнее и виной тому «противники США». Какие именно страны он считает противниками, не сообщалось.

Предполагается, что Дональд Трамп увеличит бюджет для космической обороны на миллиард долларов в следующем году. А на протяжении последующих пяти лет финансирование возрастет до восьми миллиардов долларов.

Стало известно, что больший процент американцев считают главным противником США КНДР, второе место занимает Россия.