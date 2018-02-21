Грызлов: Украина не отказывается от силового решения конфликта в Донбассе

Сегодня, 21:10

Борис Грызлов, представляющий РФ в составе Контактной группы, сообщил, что Украина не отказывается от силового варианта решения конфликта в Донбассе. К такому выводу он пришёл после подписания Порошенко очередного закона.

Новый документ касается вопросов реинтеграции Донбасса, как его видит официальная Украина. Со слов политика, необходимо принятие реальных шагов для политического урегулирования в том украинском регионе. Особый статус ДНР и ЛНР должен был введён согласно формуле, разработанной Штайнмайером.

Она предусматривает снятие блокады, которая введена Киевом для данных регионов, и амнистию для тех, кто участвовали в конфликте.

Грызлов ещё раз напомнил, альтернатив для Минских соглашений не существует. Необходимо сохранение здравого смысла и продолжение работ по реализации достигнутых договорённостей.

Россия в новом документе, подписанном Порошенко, определена в качестве «страны-агрессора», а неподконтрольные сейчас Киеву районы получили статус «оккупированных территорий».

Кремль неоднократно подчёркивал, что не принимает участие в событиях на Донбассе, и они являются внутриукраинским конфликтом. Сергей Лавров уже также выступил с заявлением, что документ, подписанный Порошенко, идёт вразрез с Минскими соглашениями и может развязать руки «воякам» ВСУ.