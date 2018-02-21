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В Сети показали последствия боев в Дебальцево

Сегодня, 20:13

В Сети опубликовали видеокадры, на которых показали последствия в Дебальцево после проведенных боев. Снимали видео разведчики, используя беспилотные аппараты.

 Видео появилось в Telegram-канале и приурочено оно к третей годовщине операции "Дебальцево". Видеоролик разведчики снимали с помощью полета беспилотных аппаратов над дорогой в Логвиново в 2015 году.
Напомним, в январе 2015 года Народная милиция ЛНР и министерство обороны ДНР принялись за ликвидацию Дебальцевского плацдарма, который захватили украинские силовики. Неоднократно было известно о массовой атаке на территорию Донбасса, а также обстрелах Дебальцево.
Уже 18 февраля правительство ДНР сообщило о полном освобождении города от киевских силовиков.


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