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Порошенко назначил нового руководителя госконцерна «Укроборонпром»

Сегодня, 20:07

Сегодня, 21 февраля, украинский президент Пётр Порошенко принял решение назначить нового главу Государственного концерна «Укроборонпром». Новым главой предприятия стал Павел Букин. Информацию об этом президент страны рассказал в заявлении, которое он опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

 В сообщении Петра Порошенко сказано, что сегодня, 21 февраля, в режиме открытого общения он вместе с высшими чиновниками не только подвёл перед представителями прессы и самим украинским народом проведённые этапы роботы госконцерна «Укроборонпром», но и открыл новый этап в его существовании.

«Укроборонпром» скоро будет первым за всю историю Украины государственным промышленным предприятием, которое пройдёт международный аудит. И наконец-то, как добавляет Пётр Порошенко, данная компания станет вертикально интегрированной и будет работать по высшим и лучшим международным стандартам.

В конце сообщения глава государства выразил благодарность за проделанную работу экс-главе «Укроборонпрома» Роману Романову и пожелал отличной и плодовитой работы новоиспечённому руководителю предприятия Павлу Букину.


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