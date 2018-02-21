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ЛНР: Порошенко может повторить судьбу Саакашвили

Сегодня, 19:58

По словам главы нарсовета ЛНР Дениса Мирошниченко, Петр Порошенко может запросто повторить судьбу Михаила Саакашвили. Новый закон о реинтеграции Донбасса спровоцирует насилие на Украине, а также воздействие армии против жителей ДНР и ЛНР.

 Это событие может негативно сказаться на проживающем населении на территории. Мирошниченко провел параллель между украинским президентом Порошенко и экс-главой Грузии господином Саакашвили. Ведь грузинский лидер официально объявлен в своей стране преступником. Это может ожидать и украинского главу.

Подписанием нормативного акта он разжигает еще большие конфликты. Это противоречит минским договоренностям. ЛНР уже стало вполне ясно, что хочет Киев. И это явно не мир, в противном случае, они бы убрали своих военных из Донбасса.


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