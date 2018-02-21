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В Астрахани полиция задержала доверенное лицо Павла Грудинина Илью Репина. Как сообщает Халит Аитов, причиной такого шага правоохранителей стало наличие в автомобиле обкома КПРФ агитационного материала.

Кроме наличия агитационных материалов в автомобиле, также поводом для привода Или Репина в отделение РОВД стал и личный приказ руководства астраханского ГИБДД,

По факту задержания соратника Павла Грудинина члены КПРФ уже успели написать и отправить жалобу в саму прокуратуру и в избирком.

Необходимо также добавить, что вчера в Астрахани у стен телеканала «Россия1» был проведён митинг коммунистов. Они призывали руководителей федеральных каналов и СМИ к прекращению вранья, которое якобы постоянно «выливается» в их сторону. Астраханские члены и фанаты КПРФ выставили также на мусорку телевизор с фотографией Киселёва.

Подобные акции прошли в 48 регионах страны. Поэтому задержание Ильи Репина может быть как-то с этим связано.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин отправлял гуманитарную помощь в виде просроченных и испорченных мышами продуктов.

Кроме этого, бывший вокалист группы «Ленинград» Стас Барецкий выступил с обвинениями в сторону Грудинина. Музыкант заявил, что политик оскорбляет его и затравливает.