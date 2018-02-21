Эрдоган: В Турции планируют производить беспилотные танки

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Реджеп Эрдоган заявляет, что в Турции планируют производить беспилотные танки. Президент считает, что к 2023 году его страна должна обрести независимость от иностранных предприятий в военной отрасли.

По словам Реджепа Эрдогана, если бы государственная оборонная промышленность не занималась производством собственных беспилотников, то каждый аппарат, сбитый в Сирии, ставил бы республику в сложную ситуацию. На сегодняшний день Турция может ежедневно заменять сбитые БПЛА на новые, и теперь необходимо наладить производство беспилотных танков.

Реджеп Эрдоган уже заявлял о планах постройки турецкого авианосца, так как его государство должно стать лидером в мировом кораблестроении. Авианесущий крейсер, по мнению президента Турции, не является для них дальновидными планами. Все эти манипуляции проводятся в желании стать независимыми в военном вопросе.