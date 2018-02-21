Климкин признает вину некоторых украинцев в резне на Волыни

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Исходя из слов главы МИД Украины Климкина, он готов признать вину некоторых подразделений Украины за их деятельность на Волыни. Также он признался, что готов стать на колени перед пострадавшими во время резни.

В Польше начали противодействовать национализму Украины после признания властями страны деятельности ОУН-УПА* как борьбы за независимость.

Законом Польши запрещено отрицание Волынской резни и пропаганда идеологии Степана Бандеры. Нарушение закона уголовно наказуемо.

Глава МИД обращается к полякам с заявлением, в котором говорит, что нельзя изменить прошлое путем осуществления законов. Его можно постичь лишь путем исторического диалога.

В недавнем времени Павел Климкин также высказал мнение о вступлении Украины в ЕС и НАТО. По его словам, на сегодняшний день у страны пока нет шансов вступить туда. Из нее необходимо искоренить коррупцию.