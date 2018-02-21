VistaNews.ru


Климкин признает вину некоторых украинцев в резне на Волыни

Сегодня, 18:54

Исходя из слов главы МИД Украины Климкина, он готов признать вину некоторых подразделений Украины за их деятельность на Волыни. Также он признался, что готов стать на колени перед пострадавшими во время резни.

 В Польше начали противодействовать национализму Украины после признания властями страны деятельности ОУН-УПА* как борьбы за независимость.

Законом Польши запрещено отрицание Волынской резни и пропаганда идеологии Степана Бандеры. Нарушение закона уголовно наказуемо.

Глава МИД обращается к полякам с заявлением, в котором говорит, что нельзя изменить прошлое путем осуществления законов. Его можно постичь лишь путем исторического диалога.

В недавнем времени Павел Климкин также высказал мнение о вступлении Украины в ЕС и НАТО. По его словам, на сегодняшний день у страны пока нет шансов вступить туда. Из нее необходимо искоренить коррупцию.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.