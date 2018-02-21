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Аксенов почтил память борцов "Беркута", погибших в период "Евромайдана"

Сегодня, 18:15

Глава Крыма Сергей Аксенов почтил память борцов спецподразделения "Беркут", погибших в период "Евромайдана", которые приняли на себя первый удар от радикалов.

 Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook опубликовал видеоролик, где содержатся кадры с февральских противостояний на майдане в столице Украины в 2014 году, встречи на территории Крыма представителей спецподразделения «Беркут», а также с церемонии прощания в Симферополе с тремя правоохранителями, погибшими на майдане. К видео он написал, что «Беркут» активно участвовал в установлении порядка в Киеве в период Евромайдана. Во время столкновений с радикалами в столице погибли 3 военнослужащих, которые участвовали в защите закона, порядка, прав и свобод жителей Крыма. Сегодня чтят память бойцов спецподразделения и Внутренних войск, которые погибли в период беспорядков в феврале 2014 года.

Старшие лейтенанты Виталий Гончаров и Дмитрий Власенко, а также старший прапорщик Андрей Федюкин были убиты 18 февраля 2014 года при исполнении своих служебных обязанностей. Все трое были награждены орденом «За верность долгу» посмертно.


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