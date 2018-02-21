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Вопрос об отпуске на Мальдивах привёл к досрочному прекращению допроса Порошенко

Сегодня, 18:06

Вопрос об отпуске президента Украины на Мальдивах привёл к досрочному прекращению допроса Порошенко. Такое решение было принято Оболонским райсудом Киева.

 Сегодня там глава Украины давал показания, которые должны свидетельствовать о «госизмене», которую якобы совершил предыдущий украинский лидер Виктор Янукович.

Защита экс-лидера Украины, как посчитала местная Фемида, стала заниматься постановкой «некорректных вопросов». Один из них касался «тайного» отпуска Порошенко со всем семейством на Мальдивах.

Судья сделал заявление, что защита предумышленно задаёт вопросы, которые не относятся к данному уголовному производству. После этого он прекратил допрос Порошенко. Затем он поблагодарил украинского лидера за то, что тот согласился на дачу показаний против своего предшественника.

Украинская прокуратура в ходе данного разбирательства требует применить для Януковича пожизненное заключение. Ему инкриминируется посягательство на то, что территориальная целостность Украины стала утраченной.

Отпуск на Мальдивах на Новый год Порошенко провёл в самый «разгар российской агрессии». По данным источников, он снял для этого персональный остров. В общем, как предполагают СМИ, президент Украины отдохнул там на 500 тыс. долларов.


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