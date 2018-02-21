Депутат из Германии: Ни одного российского солдата в ДНР я не заметил

Сегодня, 17:34

Депутат из Германии Андреас Маурер рассказал о своих впечатлениях и выводах после посещения Донбасса и заявил, что не заметил там ни одного российского солдата.

Андреас Маурер, член партии «Левые» в Оснабрюк, руководитель немецкого проекта «Народная дипломатия», рассказал об увиденном во время посещения Донбасса. Он сообщил, что находился в деревне Зайцево, которая расположена в 300 метрах от линии фронта. За все время он не заметил ни одного российского солдата, а также ни одного танка из России. Не встретил он ни одной дивизии из РФ. По его словам, украинские власти и в некоторых странах Европы утверждают, что представители ДНР сами обстреливают свои территории. На соответствующий вопрос солдатам ему ответили, что никогда отец не откроет огонь по своим детям, ведь это абсурдно. Однако ему стало ясно, что служат в Вооруженных силах ДНР те самые люди, которые там живут.

Депутат сообщил, что его партия отправила запрос руководству Германии о помощи Донбассу. В полученном документе были указаны крупные денежные суммы от множества немецких партий и общественных организаций, которые были направлены на помощь ДНР. Но после внимательного ознакомления с документом, он пришел к выводу, что до адресантов помощь не дошла. Помимо этого, 73 бойца АТО были вывезены в Германию на лечение, которое было оплачено за счет средств из налогов страны, что делает Германию одним из участников конфликта.