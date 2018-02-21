Украинские таможенники не пропустили российскую "Правду"

Сегодня, 17:26

Сотрудники украинской таможенной службы забрали у одного из водителей, двигающегося в Киев, десятки российских газет "Правда" и "Красная звезда".

По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, мужчина приобрел достаточно большую партию газет на территории Российской Федерации. Он намеревался отвезти их в Киев к родственнику, который и попросил его их купить. Однако на пропускном пункте "Сеньковка", расположенном в Черниговской области, мужчину задержали сотрудники таможенной службы. Во время проверки была обнаружена российская печатная продукция. Ввоз "Правды" и "Красной звезды" запретили, а все газеты изъяли.