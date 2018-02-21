Порошенко объяснил, почему не пришел в суд по делу Януковича

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Сегодня возле Оболонского суда Киева с самого утра происходили беспрецедентные мероприятия по обеспечению безопасности первого лица государства. Однако Петр Порошенко так и не появился в зале суда, чтобы свидетельствовать о «преступлениях» Виктора Януковича. Глава Украины предпочел давать показания по видеосвязи из-за «плотного рабочего графика».

Порошенко должен был приехать для дачи показаний по делу о «государственной измене» своего предшественника Виктора Януковича, но так и не решился приехать лично. Сторона защиты Януковича справедливо возмутилась и заявила, что видеоконференция предполагается лишь в том случае, если свидетель находится за границей или в СИЗО.

Порошенко находился в Киеве, но его не дождались. Оказалось, что у президента нашлись срочные дела. Адвокат Януковича по этому поводу резонно заметил, что если первое лицо в стране настолько боится своих сограждан, то что он может говорить о своей легитимности нахождения у власти. Процесс был скомкан, адвокат Януковича обвинен в провокациях.