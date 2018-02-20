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В Москве изготовят бюллетени для слепых избирателей к президентским выборам

Вчера, 21:49

К выборам президента России в Москве подготовят бюллетени для слепых и слабозрячих избирателей. Текст в документах будет написан шрифтом Брайля.

По официальным данным, в России на выборах президента, которые запланированы на 18 марта 2018 года, смогут реализовать свое право на голосование абсолютно все жители, которым не запрещает этого делать законодательство. Это касается россиян, которые имеют проблемы со зрением или вообще слепые. Для того, чтобы эти люди смогли проголосовать, в Москве будут напечатаны специальные бюллетени. Текст в них будет нанесен шрифтом Брайля.

Согласно справочным материалам, только в Москве проживает более миллиона инвалидов. Среди этого количества есть люди с разными заболеваниями. Мостизбирком организует голосование на дому для маломобильных москвичей и жителей регионов. Единственным условием, чтобы представители избирательной комиссии посетили таких людей на дому, является персональное заявление родственников.


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