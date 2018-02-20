Скончался заместитель Общественной палаты РТ Кирилл Пономарев

Вчера, 20:56

Сегодня председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин сообщим о том, что на 49 году жизни скончался его заместитель Татарстана Кирилл Николаевич Пономарев.

В последние годы своей жизни Кирилл Николаевич являлся главой рабочей группы палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Татарстане. Как рассказывает Анатолий Фомин, Кирилл Николаевич был очень добрым человеком, также увлекался антикварными предметами. Председатель палаты отмечает, что это очень большая потеря для него лично, для коллектива и для семьи.

Кирилл Николаевич Пономарев родился 25 января 1970 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1994 году. Пост директора Казанского филиала Российской международной академии туризма занимал с 2000 года и до самой кончины. Являлся кандидатом политических наук.