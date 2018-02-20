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Дональд Трамп категорически опроверг все обвинения в домогательствах

Сегодня, 20:29

Дональд Трамп опроверг информацию относительно сексуального домогательства. Накануне в этом его обвинила Рейчел Крукс, которая молчала все 12 лет подряд.

Дональд Трамп категорически опроверг информацию, которая гласила о его сексуальных домогательствах к секретарше «Трамп-тауэр». Лидер американского государства официально заявил, что подобного не было вообще никогда, а с самой Рейчел он никогда не знакомился и тем более не пытался ее склонять к сексуальному контакту. Рейчел Крукс накануне сообщила представителям СМИ, что 12 лет назад, когда она работала секретарем компании «Трамп-тауэр», Дональд Трамп приставал к ней с насильственными поцелуями. Женщина уточнила, что это событие происходило просто в коридоре офиса, а Трамп даже не стеснялся, намекая на более откровенные действия. Кроме госпожи Крукс, аналогичные претензии к президенту США имеют более 15 представительниц. Среди них есть даже порнозвезды. Хотя сам Трамп совершенно не согласен ни с кем, он все отрицает.


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