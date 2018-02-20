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В Крыму авиация ЮВО совершила военные учения на Опуук

Сегодня, 20:16

В Крыму проведены военные учения авиацией ЮВО на территории полигона Опук. Это были первые в этом году бомбометания с целью попадания в наземные цели. Об этом стало известно из слов представителя Черноморского флота и капитана в одном лице Вячеслва Трухачева.

"В пределах запланированного лётного учения истребители СУ-27 и СУ-30 совершили чёткие удары по установленным позициям", - объяснил он.

Во флоте также отмечают, что в результате учебных воздушных заданий больше десяти команд истребителей исполнили прицельные бомбометания в мишени, которые имитируют пункты командования и огневые позиции условно существующего врага. Позже станет известно, как хорошо справились лётчики с потенциальным врагом. Для этого проведут анализ приборов контроля, отслеживающих обстановку в зоне проведения учебных мероприятий.


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