На Украине от Порошенко требуют переименования Крыма

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На Украине от президента Порошенко требуют переименования Крыма. Некоторые граждане страны полагают, если назвать полуостров Крымской областью, это поспособствует его «возвращению».

Подобная петиция размещена на официальном сайте Порошенко. Призывая к переименованию Крыма, её автор внятно не сформулировал причину недовольства нынешним названием полуострова.

Пока это предложение не нашло массовой поддержки среди украинцев. Его поддержали лишь несколько десятков граждан. Этого недостаточно для того, чтобы подобная инициатива рассматривалась руководством страны.

Разместить свою петицию на сайте президента Украины может, практически, любой желающий. Некоторые из них предлагают отмену бесплатного образования и выплат пособий на новорожденных, а также других субсидий.

В то же время есть и предложения повысить выплаты для детей-инвалидов. Данная петиция набрала уже больше 15 тыс. голосов. Также достаточно популярна и инициатива о полной остановке пропаганды гомосексуализма.