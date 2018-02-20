Дипакадемия называет Чуркина самым выдающимся дипломатическим деятелем

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Сегодня прошел ровно год с момента смерти советского и российского дипломата Виталия Чуркина. Профессор Дипакадемии МИД Иван Сурма называет Чуркина самым выдающимся деятелем дипломатической сферы.

Виталий Чуркин служил представителем РФ при ООН на протяжении 11 лет. Сурма вспоминает, что дипломат справлялся с любой поставленной задачей, брал на себя огромную ответственность и мог успокоить общественность. В пример он привел произошедшую трагедию в Чернобыле и назвал действия дипломата подвигом.

Профессор подчеркнул, что все страны, являющиеся членами ООН, обязаны Виталию Ивановичу. Также Иван Сурма заявляет, что лишь Чуркину, благодаря своему обаянию и интеллекту, удавалось достичь того, чего не удавалось никому другому.

Напомним, что дипломат занимал свой пост с апреля 2006 года до момента своей смерти в 2017 году.