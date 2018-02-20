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Министр Чувашии описал проблему бесплодия у женщин и вызвал негодование

Сегодня, 19:33

Министр Чувашии открыл секрет причины наступления бесплодия у женщин. По его словам, не могут рожать только те, у которых раньше было семь половых партнеров.

На такие слова общественные активисты отреагировали возмущением. Владимир Викторов, министр Чувашии, на очередном заседании администрации Новочебоксарска 19 февраля зачитал официальный доклад. Так как на встрече обсуждались вопросы развития региона и социальной политики, чиновник подготовил речь по этому поводу. По теории Викторова, проблема женского бесплодия кроется в сексуальной жизни самой женщины, которую она вела до плановой беременности. А именно, возможность произвести потомство зависит от числа ее предыдущих партнеров.

Далее чиновник конкретизировал, что именно семь мужчин, с которыми женщина имела половую связь, выступают роковым условием в бесплодии. Произнесенная речь чувашского министра вызвала возмущение среди присутствующих на заседании. Также эти слова прокомментировал и сексолог Щеглов, который настоял, что министр достоин нобелевской награды. Ведь причина бесплодия совершенно не относится ни по каким меркам к количеству мужчин.


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