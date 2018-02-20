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Порошенко подписал закон по реинтеграции Донбасса

Сегодня, 19:23

Пётр Порошенко вынес закон о реинтеграции Донбасса. Данный документ был подписан президентом Украины 20 февраля на заседании военного кабинета, в ходе которого Россия названа "агрессором".

Для начала действия данного закона, вышеуказанный документ должен быть обнародован в официальном издании, а точнее в газете под названием "Голос Украины".

"Этот законопроект способствует усилению правовой базы применения ВСУ, а также иных силовых структур нашей страны. Кроме того, он расставляет права и свободы граждан Украины", - сообщил украинский лидер в момент подписания проекта в эфире украинского телевидения.

Глава украинского государства также приказал предоставить ему кандидата командующего силовыми структурами. По словам президента, весь подготовительный процесс должен быть закончен до апреля месяца 2018 года.


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