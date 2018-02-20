Порошенко обсудил с Меркель возможность ввода миротворцев на Донбасс

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Стало известно, что в ходе телефонного разговора Петра Порошено и Ангелы Меркель было обсуждено решение о вводе на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Также участники переговоров договорились о продлении контактов по урегулированию конфликта.

В том числе речь шла и о дальнейшем взаимодействии в «нормандском формате» и по проблемам освобождения пленных на Донбассе и прекращении огня. В сообщении по итогам разговора было сказано, что Порошенко и Меркель договорились о дальнейшем сотрудничестве в «нормандском формате».

Ранее стало известно, что в феврале руководитель миссии ОБСЕ Эртурул Апакан призвал защитить мирных граждан Донбасса, проживающих в зоне проведения АТО.

Напомним, что конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Военные действия ведутся между армией ВСУ и пророссийскими солдатами Донецка и Луганска.