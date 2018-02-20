В Петербурге прошли пикеты в поддержку "Седьмой студии"

Сегодня, 19:13

В Петербурге прошли пикеты в поддержку арестованных продюсера и экс-директора «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского.

Акция была организованна деятелями культуры, как призналась одна из них. Во время пикетов участники держали плакаты с заявлениями освободить фигурантов «дела Серебренникова».

Известно, что Малобродский и другие обвиняются в присвоении государственных средств, которые были выделены на постановки и работу театра.

Сообщается, что некоторые прохожие положительно восприняли приглашение присоединиться к акции. Те, кто в субботу спешил на работу, обратились с просьбой проводить подобные мероприятия в воскресенье.

Полиция проводимым пикетам не препятствовала, лишь попросила переместиться в другое место.

На данный момент Малобродский единственный остается в тюрьме, а Кириллу Серебренникову был продлен домашний арест до 19 апреля.