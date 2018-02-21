Собчак заметила угрозы России в видео о "гее на передержке"

Сегодня, 06:30

Ксения Собчак считает, что в видео про "гея на передержке" содержится не одна угроза России. Известная ведущая иронично подчеркнула, что главный герой данного ролика является "невоспитанным жлобом".

Она расшифровывает эту картину по-своему. Якобы это как раз тот факт, каким образом власти видят обычного российского избирателя. Телеведущая считает, что главную опасность для России представляют "армия, чернокожие и геи". По её словам, на видео геев сравнили с собаками. Собчак отметила, что в ролике есть всего один герой, чья жизнь не поменялась из-за кошмаров главного персонажа.

"Это его несчастная супруга. Он на неё кричит и грубо разговаривает, независимо снятся ли ему кошмары. Иными словами женщина на видео более бесправное живое существо, чем гей на передержке", - заявила Собчак.