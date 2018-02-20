Ксения Собчак раскритиковала Суркова за его статью и обвинила в сексизме

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Ксения Собчак раскритиковала «Валентинку в багровых тонах», автором которой стал Владислав Сурков. Она отругала в прямом смысле создателя статьи и обвинила его в сексизме.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила свое негодование по поводу опубликованной статьи политика Владислава Суркова. Она фактически отругала его за унижение женщин во всем мире. По его теории, мир принадлежит лишь мужчинам, а самая возможная роль женской части населения – это поднимать шум и гам в толпе. Также она подчеркнула, что никакого восстания не произойдет и обвинила писателя в банальном сексизме.

По словам Собчак, в мировом окружении мужской эгоцентризм также пропадет рано или поздно вместе с матриархатом. Статья под авторством Владислава Суркова была напечатана в «Русском пионере» с заголовком «Валентинка в багровых тонах». Главная идея в произведении: возвышенность женщины залог неминуемого краха. Это очень разозлило Ксению Собчак.