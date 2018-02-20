В Санкт-Пете6рбурге планируют провести гей-парад в поддержку Путина

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ЛГБТ-шествие в поддержку действующего президента России Владимира Путина намерены организовать члены так называемой инициативной группы «Геи за Путина» в Санкт-Петербурге. Активисты уже подали местным властям соответствующую заявку.

Дата проведения мероприятия не разглашается. Организаторы надеются собрать на шествии около 600 человек. По их мнению, миллионы геев не выходят на протесты против действующей власти, а потому, вероятно, её поддерживают. ЛГБТ-активисты намерены обратить внимание на некоторые тезисы, высказанные в разное время главой государства в отношении гомосексуалистов. В частности то, что они наделены такими же правами, как и все остальные граждане России.

Ранее гей-парад в поддержку Ксении Собчак хотели устроить в Костроме. Местные власти запретили проведение подобного мероприятия, в связи с чем, оно так и не состоялось.