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Собчак хочет добиться отставки губернатора Петербурга

Сегодня, 18:32

Ксения Собчак хочет добиться отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции 20 февраля.

Собчак выдвигает обвинения в адрес губернатора в замене социально-политической жизни религией и полагает, что "городу нужны молодые и энергичные силы".

"Совсем недавно я посещала Петербург. Я не могу понять, как один из самых европейских городов России мог дойти до такого. Вместо того, чтобы проводить заседания, тут идут православные мероприятия. Это неправильно. Стыд и позор", - возмущается Ксения.

Нынешний губернатор возглавил Санкт-Петербург с 2011 года. Его избрали на прямых выборах в 2014 году. Его полномочия закончатся в 2019 году. В конце прошлого года усилились слухи о его отставке.


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