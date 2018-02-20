VistaNews.ru


Мизулина возьмет под контроль ситуацию в Челябинском детском доме

Сегодня, 17:48

Елена Мизулина, руководитель группы Совета Федерации по улучшению законодательства по антипедофилии взяла под личный присмотр ситуацию в детском доме под Челябинском. Мизулина пообещала провести заседание группы Совета Федерации по созданию мер, направленных на пресечение сексуального насилия над детьми.

Участники Совета Федерации 21 февраля обговорят случаи посягательства на половую неприкосновенность детей в приютах и детских домах и возглавят расследование случая насилия над детьми в Челябинской области. На заседание пригласят экспертов в области уголовного права, а также общественных деятелей и представителей компаний, которые занимаются борьбой с педофилами. В состав совета войдут Сергей Аренин, Елена Афанасьева, Любовь Глебова, Елена Попова и Мизулина.

Мизулина говорит, что хочет внести коррективы в законы Российской Федерации, чтобы сексуальное насилие преследовалось по закону и педофилы были наказаны. Мизулина подчеркивает свое намерение сажать педофилов пожизненно. Также сенатор считает, что виновникам происшествия под Челябинском предъявили очень мягкое наказание и такие преступления должны наказываться жестче.

Напомним, что вблизи Челябинска был задержан 51-летний педофил, которого заподозрили в насилии над детьми. Воспитанники Челябинского детского дома дали показания, что некий «дядя Сережа» увозил детей на рыбалку и совершал над ними противоправные сексуальные действия вместе со своим другом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.