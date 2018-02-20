Мизулина возьмет под контроль ситуацию в Челябинском детском доме

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Елена Мизулина, руководитель группы Совета Федерации по улучшению законодательства по антипедофилии взяла под личный присмотр ситуацию в детском доме под Челябинском. Мизулина пообещала провести заседание группы Совета Федерации по созданию мер, направленных на пресечение сексуального насилия над детьми.

Участники Совета Федерации 21 февраля обговорят случаи посягательства на половую неприкосновенность детей в приютах и детских домах и возглавят расследование случая насилия над детьми в Челябинской области. На заседание пригласят экспертов в области уголовного права, а также общественных деятелей и представителей компаний, которые занимаются борьбой с педофилами. В состав совета войдут Сергей Аренин, Елена Афанасьева, Любовь Глебова, Елена Попова и Мизулина.

Мизулина говорит, что хочет внести коррективы в законы Российской Федерации, чтобы сексуальное насилие преследовалось по закону и педофилы были наказаны. Мизулина подчеркивает свое намерение сажать педофилов пожизненно. Также сенатор считает, что виновникам происшествия под Челябинском предъявили очень мягкое наказание и такие преступления должны наказываться жестче.

Напомним, что вблизи Челябинска был задержан 51-летний педофил, которого заподозрили в насилии над детьми. Воспитанники Челябинского детского дома дали показания, что некий «дядя Сережа» увозил детей на рыбалку и совершал над ними противоправные сексуальные действия вместе со своим другом.