Новейший БДК «Пётр Моргунов» будет спущен со стапелей в мае этого года

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«Петр Моргунов», являющийся в РФ новейшим БДК, будет спущен со стапелей уже в мае этого года. Строительство этого большого десантного корабля производилось заводом «Янтарь».

Сообщение об этом сделал Сергей Михайлов, являющийся на судоверфи пресс-секретарём. Передача нового боевого корабля в состав ВМФ РФ также запланирована на этот год.

У головного БДК данной серии, который называется «Иван Грен», при морских испытаниях были выявлены проблемы с управлением кораблём. Их связали с неполадками в главном двигателе.

На «Петре Моргунове» сейчас проводится его замена, которая является сложнейшей операцией при почти полной готовности БДК к спуску на воду.

«Пётр Моргунов» был заложен на калининградской верфи «Янтарь» в начале лета 2015 года. Сейчас он уже на стапеле, которым располагает предпусковая позиция.

Водоизмещение кораблей данного проекта - 5 тыс. тонн. Они могут вместить 13 крупных танков. Вариантом является размещение там 36 бронетранспортёров или 300 десантников. Возможна компоновка.

В частности, на берег может быть одновременно доставлена усиленная рота морских пехотинцев со своей штатной бронетехникой, а также понтонами для высадки.

Также «Пётр Моргунов» располагает двумя транспортными вертолётами Ка-29, находящимися в палубных ангарах.