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Украинский президент Петр Порошенко сообщил о посещении Крыма в 2014 году. Порошенко навестил республику, когда над зданием парламента уже развевался флаг России.

Об этом инциденте президент Украины сообщил в 4-ю годовщину расстрела людей на площади Независимости. Известно, что 28 февраля 2014 Петр Порошенко навестил Крым, где флаг Украины поменяли на флаг России, чтобы показать опустевшее здание Верховного Совета, где никто не поддержал референдум. Как говорит президент, весь сценарий так называемого «референдума» писался в Москве. Президент Украины пообещал освобождение как Крыма, так и восточного региона Украины (Донецка и Луганска).

Раньше цель поездки Порошенко в Крым обозначилась как переговоры с местной властью крымской республики. Но по приезду на полуостров, жители Крыма не пустили Петра Порошенко к парламенту и ему пришлось уйти под защитой нескольких милиционеров. Вслед за президентом шли около 500 человек, которые выкрикивали «Уйди из Крыма!» и «На вокзал!». Сотрудникам правоохранительных органов удалось не допустить бунта или нападения на президента, который вскоре поймал такси и удалился.

Подчеркивается, что смена власти и все происходящее на востоке Украины повлекло за собой резкий подъем активности политики в Крыму. 16 марта 2014 Крым с помощью голосования объявил о своем намерении присоединиться к Российской Федерации, но Киев не признал этот референдум официальным.