Игорь Матвиенко предложил ограничить влияние рэпа

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Председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко внес свое мнение на рассмотрение. Продюсер предлагает подумать об ограничении влияния рэпа на подрастающее поколение.

Игорь Матвиенко не видит позитивного влияния рэпа на молодежь. Об этом стало известно после заявления политика. По словам Матвиенко, рэп может существовать как часть культуры, однако его часто используют в негативном свете. Пропаганда наркотиков и безразборного секса может погубить подрастающее поколение и рэп как форму музыкального слова.

Ранее Игорь Матвиенко уже обращал внимание общественности на смысл современных песен в жанре хип-хоп и рэп. «Творчество» сомнительного содержания становится популярным среди подростков и занимает лидирующие позиции среди хит-парадов радиостанций и телеэфиров.