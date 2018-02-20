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Пушков предложил Порошенко уйти в отставку

Сегодня, 16:45

Алексей Пушков, занимающий должность сенатора Пермского края, прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, предложив главе соседнего государства уйти в отставку. Отечественный политик назвал «дребезжащую» критику лидера украинцев в адрес Кремля «никому не интересной».

Выступая на конференции в Мюнхене, Петр Порошенко предложил Западу устранить развивающиеся на его территории российские флаги. Однако призывы украинского президента высмеяли даже немецкие СМИ. Выступление Порошенко европейская пресса назвала «печальным», а его «дребезжащие» выпады в сторону РФ «никому не интересными». Исходя их факта очередного фиаско и отсутствия «других песен», Алексей Пушков предложил президенту Украины уйти в отставку.

Отметим, выступление Порошенко в Мюнхене прошло практически при пустом зале. Закончив речь, лидер украинцев не получил ни единого вопроса.


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