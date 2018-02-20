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США из-за страха перед ракетами РФ будут экономить на спутниках

Сегодня, 16:30

США из-за страха перед высокоточными ракетами РФ и КНР решили экономить на космических спутниках и самолётах-разведчиках. Вместо этого они предполагают развивать единую информационную сеть.

Утрата подобных аппаратов может нанести не только существенный военный, но и материальный ущерб. Поэтому в настоящее время в приоритете у США создание системы, которая была бы компактна, технологична и с невысокой стоимостью.

Доля этого предполагается использовать интегрированную информацию с БПЛА, наземных целей, пилотируемых лёгких аппаратов и «дешёвых» спутников, способных нести более «умную» начинку.

Нынешней военной программой США на реализацию ранее поставленных задач выделено 7 млрд долларов. Если будет принята новая – её стоимость, по мнению американских экспертов, будет меньше.

Также снизятся финансовые потери от сбитых возможными противниками космических аппаратов, которые весьма дорогостоящи.

Китай уже продемонстрировал в данном направлении свои возможности. С помощью своей сверхточной ракеты он несколько лет назад сбил в космосе собственный спутник, отработавший ресурс.

Не исключено, что новая российская ракета ПРО системы А-235 также способна эффективно справляться с данной задачей в случае военного конфликта.


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