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Эксперт прокомментировал информацию канала ВВС о гибели россиян в Сирии

Вчера, 23:42

Вокруг темы с гибелью бойцов из «Вагнера» накопилось много теорий. Одной из таких стали комментарии эксперта Владимира Шаповалова телеканала "Би-Би-Си" относительно гибели бойцов в Сирии.

Эксперт Владимир Шаповалов подчеркнул, что история с гибелью бойцов в Сирии стала предметом фейковых атак. Все это СМИ США делают специально ради того, чтобы выставить Россию в ужасном свете. Именно потому число погибших военнослужащих было преувеличено согласно сообщениям ВВС. Политолог уверен, что неправдивые сведения выступают одним из фактических элементов, которые использованы, как составная часть информационного оружия против РФ. СМИ, принимая фейковые образы тематики конфликта в Сирии, создают некий прототип россиян перед организацией ИГ.

Соответственно, роль военных операций, которые проводили российские военные, принимает очень «бледный» вид, потянув за собой недостаточность в работе российских дипломатов, которые пытаются урегулировать сирийский конфликт. К мнению эксперта Шаповалова присоединились и его коллеги, назвав историю ВВС простой «вакханалией».


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