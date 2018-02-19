Пушков: Украина отказалась от поставок двигателей для АН-148 из-за мести

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В Совфеде прокомментировали недавнее сообщение украинских властей о том, что поставок двигателей к самолетам АН-148 больше не будет. Алексей Пушков считает, что это прекрасный момент «насолить Москве».

Председатель Совфеда Пушков высказался по поводу заявлений Киева о прекращении поставок двигателей Д-436 для российских пассажирских самолетов АН-148. Политик считает, что у украинцев появился шанс таким образом отомстить Москве, и они непременно предпочли им воспользоваться. Ведь ясно одно, что аналог двигателя Д-436 больше нигде не выпускают в России. Именно эта особенность может лишить авиалинии лайнера АН-148, который выпускают в Воронеже.

Двигатель для АН-148 изготавливался на заводе «Мотор СИЧ», который расположен в Запорожье. Украинское правительство пришло к выводу, что дальнейший конвейер производства нужно остановить, а поставки в Россию двигателей Д-436 немедленно прекратить.