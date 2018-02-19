В Кишинёве билеты на выступление Павла Воли выдаются при вступлении в партию

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В Кишинёве билеты на выступление Павла Воли доступны строго при вступлении в партию. Таким образом концерт знаменитого артиста России очень неожиданно окрасился политикой.

Молдаване уже смеялись с этой акции. Подписчики муниципального советчика фракции социальной партии Никиты Цуркана были достаточно удивлены и сразу обвинили демократов в коварстве. Известно, Кишинёв нетерпеливо ждёт появления Воли, так как здесь россиянин, как и у себя на родине, пользуется славой.

Ранее сообщалось, в Молдавии эксперты выдвинули обвинения в сторону правящего большинства в поддержании интересов Украины, позволив ей взять на себя ответственность за постройку новых ГЭС на Днестре. Тема контроля пользования водой на реке для страны является жизненно важной. Украина планируют установить там свои ГЭС.