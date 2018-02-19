МЧС РФ оказало помощь 20 странам мира на сумму 120 млн долларов

Сегодня, 19:04

В рамках Всемирной продовольственной программы ООН, МЧС оказало помощь на сумму 120 миллионов долларов 22 станам мира. Это известие сообщил руководитель МЧС РФ Владимир Пучков.

По словам Пучкова, МЧС России продолжает сотрудничество с ВПП ООН. В период с 2014 по 2017 годы Россия организовала поставку гуманитарной помощи на сумму 120 миллионов долларов в 22 станы мира. Продолжится это сотрудничество и в 2018 году. По официальным данным, РФ намерена организовать поставку 97 грузовиков марки «КамАЗ».

Эти автомобили будут предназначены также для развозки гуманитарного груза в некоторые страны мира, которые очень нуждаются в помощи. В ассортименте отправляемых товаров МЧС в иные государства было все: продовольствие, одежда, вода, медикаменты. Как утверждает Владимир Пучков, сотрудничество РФ по линии ВПП будет продолжаться до 2021 года.