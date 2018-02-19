Более 90% жителей Крыма намерены голосовать на выборах за Путина

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Поддержать кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах 2018 года готовы более 90% жителей Крыма. Таковы результаты социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как заявил руководитель организации Валерий Федоров, лишь каждый десятый крымчанин не хочет голосовать за Путина. При этом он подчеркнул, что из тех, кто твёрдо решил идти на выборы, 94% намерены отдать свой голос за действующего президента. 96% респондентов на вопрос о том, как они оценивают работу Путина на посту главы государства, ответили "хорошо" или "скорее хорошо". Рейтинг доверия крымчан к Жириновскому, Грудинину и Собчак в регионе варьируется от 1% до 2%.

Ранее стало известно, что на выборы 18 марта намерены пойти более 50% граждан России. Около трети респондентов заявили, что на выборы идти не хотят.