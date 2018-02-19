VistaNews.ru


Более 90% жителей Крыма намерены голосовать на выборах за Путина

Сегодня, 18:47

Поддержать кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах 2018 года готовы более 90% жителей Крыма. Таковы результаты социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как заявил руководитель организации Валерий Федоров, лишь каждый десятый крымчанин не хочет голосовать за Путина. При этом он подчеркнул, что из тех, кто твёрдо решил идти на выборы, 94% намерены отдать свой голос за действующего президента. 96% респондентов на вопрос о том, как они оценивают работу Путина на посту главы государства, ответили "хорошо" или "скорее хорошо". Рейтинг доверия крымчан к Жириновскому, Грудинину и Собчак в регионе варьируется от 1% до 2%.

Ранее стало известно, что на выборы 18 марта намерены пойти более 50% граждан России. Около трети респондентов заявили, что на выборы идти не хотят.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.