МИД Украины обратилось в МАС по поводу нарушений РФ норм морского права

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МИД Украины обратилось с меморандумом в МАС по поводу нарушений Россией некоторых пунктов Конвенции ООН, регламентирующих морское право. Претензии касаются отношений на Керченском проливе и в районах Черного и Азовского морей.

На официальном портале украинского иностранного ведомства сообщили о важном известии в сфере отношений Украины и России. 19 февраля МИД обратилось в Международный арбитражный суд (МАС) с просьбой о защите. Представители украинского государства обвинили Россию в нарушении норм морского права. Вопросы коснулись некоторых аспектов, произошедших недавно в районе Керченского пролива, а также Черного и Азовского морей.

Власти уверены, что своими неправомерными действиями Россия нарушила несколько пунктов Конвенции ООН, касающихся морского права. Министр Павел Климкин подчеркнул, что в составленном меморандуме перечислены 500 приложений, которые доказывают неправоту действий РФ. Теперь МАС намерен разбираться в этих столь «ювелирных» делах и принять соответствующее справедливое решение.