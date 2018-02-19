Путин поручил Соколову сократить срок эксплуатации пассажирских вертолетов

Сегодня, 15:51

Владимир Путин дал распоряжение главе Минтранса Максиму Соколову. Важно найти возможность сократить сроки эксплуатации пассажирских вертолетов. Также нужно провести сертификацию зарубежной продукции в странах-поставщиках.

Максим Соколов начал проводить работу по выполнению данного сегодня поручения президента РФ Владимира Путина. Теперь в России будет сокращен максимально возможный срок использования возможностей пассажирских вертолетов. Также Россия активно будет содействовать при проведении сертификации воздушных суден в других странах. Полный список поручений от Путина опубликован на сайте Кремля. Информация по вопросу появилась после завершения совещания по теме диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК.

Правительство должно провести анализ прошлых достижений и составить перспективный план на 2018-2019 годы.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Путин ставил «стратегическую задачу» в соотношении гражданской продукции и выпускаемой техники оборонными предприятиями. Так, в 2020 году повысить уровень до 17%, в 2025 – 30%. Максимальный выпуск должен произойти в 2030 году и должен составить 50%.