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Власти Дагестана обещают помочь семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Кизляре

Вчера, 21:00

Всю необходимую помощь окажут власти Дагестана родственникам жертв, а также пострадавшим во время сегодняшнего нападения на православный храм в Кизляре. С соответствующим заявлением выступил врио главы республики Владимир Васильев.

Чиновник отметил, что уже дал поручение организовать оперативный штаб по разбирательству в данной ситуации. Руководитель региона выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от действий экстремиста. Слова Васильева приводит официальный сайт республиканского правительства.

Ранее в сети появилось первое видео инцидента. На опубликованных кадрах можно увидеть первые секунды после нападения парня на толпу прихожан, празднующих Масленицу. Позже также стала известна личность стрелявшего. Им оказался 22-летний местный житель.


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