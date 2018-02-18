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Пилоты Балтфлота отработали технику боя в воздухе

Сегодня, 20:09

Пилоты морской авиации Балтфлота во время тренировочных учений перехватили воздушные цели и ликвидировали объекты противника.

Всего в учениях участвовали 10 самолетов Су-24 авиации Балтийского флота. Пилоты во время тренировочных учений в Калининградской области выполнили все поставленные боевые задачи. Они отточили технику индивидуального пилотирования и ряд элементов при проведении боев в воздухе на самолетах СУ-24.

Роман Мартов, сотрудник Балтийского флота сообщил, что летчики выполнили в воздухе ряд элементов сложного полета, а также решили ряд поставленных учебных задач по перехвату противника. В это же время экипажи Су-24 отточили условную технику нанесения ракетных ударов из истребителей по целям, находящимся над водой и на земле на предназначенных для этого полигонах.


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