Тегеран призвал не ровнять победу над ИГИЛ и победу над экстремизмом

Сегодня, 18:28

Разгром «Исламского государства»* (Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) не должен восприниматься международным сообществом как победа над экстремизмом. Соответствующую позицию сегодня высказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что освобождение территорий, занятых ранее террористами, говорит о возможности построения стабильности в данных регионах, однако утверждать, что терроризм и экстремизм полностью уничтожен, ещё рано. Дипломат подчеркнул, что ключевые причины образования ИГИЛ* и его идеология по-прежнему существуют и могут дать о себе знать в любой момент.

Также Зариф затронул тему выполнения соглашения по ядерному оружию, подчеркнув, что Тегеран не станет его нарушать первым, однако те, кто попытается его разорвать или пересмотреть, пожалеют об этом. Ответ Ирана, по словам дипломата, будет незамедлительным.

Ранее политолог предрёк Сирии новую волну агрессии со стороны бывших боевиков ИГИЛ*