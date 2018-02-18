Жена арестованного бывшего мэра Нижнего Новгорода покинула Россию

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Эллада Нагорная, жена бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, на днях покинула Россию. Это она сделала в спешке и после ареста своего публичного супруга.

В СМИ сообщают, что Эллада Нагорная большую часть своего состояния заработала в годы, когда главой Нижнего Новгорода был ее супруг Олег Сорокин. Она стала владелицей крупных торговых центров города, медиа и строительных организаций. Согласно официальной информации, на данный момент Эллада Нагорная находится на лечении в медицинском учреждении в Европе.

Олега Сорокина задержали сотрудники правоохранительных органов, которые обвиняют бывшего мэра в получении взятки на крупную сумму, что было зафиксировано в декабре месяце 2017 года. Чиновник находится под арестом, пока его дело не рассмотрят по существу.