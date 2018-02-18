Керри считает выход из соглашения по иранскому атому опасным шагом

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Бывший госсекретарь США Джон Керри во время своего недавнего выступления высказал своё мнение о возможном выходе из соглашения по иранскому атому. Политик полагает, что отмена всех договорённостей является очень опасным шагом, поскольку после этого в регионе может начаться военный конфликт.

Во время выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности Джон Керри заявил, что если «они» отменят соглашение по Ирану, то «они» же сами начнут бомбить эту страну, а такой шаг приведёт к жертвам, что конечно же очень плохо.

Политик также добавляет, что со словами представителя Израиля он не согласен. Последний полагает, что спустя 10 лет Иран обзаведётся ядерным оружием, несмотря даже на ряд подписанных соглашений.

Керри заявил, что такое предположение не корректно. Иран конечно же может представить опасность, поскольку ряд вопросов в соглашении по ядерной программе так и не затронули. Среди них есть и проблема соблюдения человеческих прав.

Сам президент США Трамп и его администрация жёстко критикует соглашение с Ираном и грозится покинуть его. Однако общественность и гаранты документа выступают против этого.