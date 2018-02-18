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Магомед Толбоев рассказал о судьбе российской авиации

Сегодня, 17:00

В своём недавнем интервью заслуженный лётчик-испытатель и Герой РФ Магомед Толбоев рассказал судьбу российской авиации. Соответствующий ролик был опубликован на видеохостинге YouTube. Запись уже набрала больше 700 тысяч просмотров.

Уточняется, что данное интервью было посвящено причинам крушения в Подмосковье самолёта Ан-148 с пассажирами и российской отрасли авиастроения. По словам Магомеда Толбоева, уровень лётчиков гражданской авиации в России очень сильно опустился с времён СССР. Сейчас пилоты находятся на одной строчке со студентами-стриптизёрами из Ульяновского авиационного училища.

                     

Магомед Толбоев призывает всех россиян, кто часто летает на российских самолётах, принадлежащих российским авиакомпаниям, распространить его интервью по всему интернету.

Ранее сообщалось, что всем семьям, чьи родственники погибли в крушении Ан-148, областные правительства и страховые компании выплатят по 4 миллиона рублей компенсации.


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