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Пучков попросил списать кредиты семьям жертв крушения Ан-148

Сегодня, 15:23

Владимир Пучков обратился к руководству банков с просьбой списать все кредиты граждан, которые погибли в самолете Ан-148 результате авиакрушения.

Владимир Пучков, руководитель МЧС в РФ, на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям обратился к руководству банков России, утверждая, что не может вмешиваться в функционирование банковских систем, однако очень рекомендует всем руководителям кредитных организаций рассмотреть вопрос о списании кредитов погибших.

Также он дал поручение урегулировать вопрос с долгами по ЖКХ. Пучков обратился к руководителям Главных управлений и социальных служб, поручая им лично заняться проблемой по оказанию помощи в решении проблем с задолженностями по ЖКХ и кредитам. Министр отметил, что родственники жертв авиакрушения проживают в 19 регионах страны.

Герман Греф, президент-председатель Сбербанка России, 13 февраля сообщил журналистам, что руководство компании приняло решение о списании всех долгов по кредитам для 25 семей, у которых родственники являлись клиентами Сбербанка и погибли в результате крушения лайнера Ан-148.


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